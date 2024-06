Elections européennes 2024 en Corse : 17,2 % de participation à la mi-journée

Ce scrutin au suffrage universel direct à un tour se fait à la représentation proportionnelle. En clair : une liste obtenant 20 % des voix se verra attribuer 20 % des sièges réservés à son pays.

248 541 électeurs inscrits de l'île répartis entre la Corse-du-Sud (116 521 inscrits) et la Haute-Corse (132 020 inscrits), sont appelés aux urnes ce dimanche 9 juin afin de désigner 81 députés français au Parlement européen, qui compte au total 720 membres élus pour un mandat de cinq ans. Une vingtaine d'autres pays sont aussi appelés dimanche à élire leurs représentants au Parlement européen.En Corse à midi, le taux de participation atteint 17,2 %. Un chiffre bien plus élevé qu'en 2019 où à midi l’on enregistrait 15,2 % de votants.La participation reste tout de même inférieure à la moyenne nationale. A midi selon les chiffres publiées par le ministère de l’intérieur le taux de participation était de 19,81%.. En 2019, à la même heure, le taux de participation était de 19,26%.En, le taux de participation à 12 heures est de 17,76 %. En 2019, à 12h, le taux de participation était de 16,95%.En, le taux de participation à la mi-journée est de 16,67 % soit environ 19 425 votants sur les 116 521 inscrits en hausse par rapport à 2019. A la même heure on enregistrait u taux de participation de 13,58%.