Elections dans la Fonction publique : FO se mobilise en Corse

En France, 5,6 millions d’agents publics sont appelés à voter aux élections professionnelles du 8 décembre 2022, entre le 1er et le 8 décembre pour ceux qui voteront par voie électronique, notamment dans la fonction publique de l’État.

En Corse, où les fonctionnaires sont très nombreux (30 000), 2ème région française après l’Île de France, le syndicat FO monte au créneau. « Plus nous aurons d’élus, plus on pourra négocier avec l’Etat » souligne Christophe Bertin, secrétaire général de l’UD FO de Haute-Corse. « C’est un rendez-vous très important car en Corse on compte beaucoup de salariés de la Fonction Publique, que ce soit à la Collectivité, hôpital, enseignement, police, mairie, aux finances, à la préfecture ».



FO figure comme la 1ère organisation syndicale des fonctionnaires de l’Etat, 2ème dans l’hospitalier, 3ème dans la territoriale. « Nous sommes un syndicat indépendant du pouvoir. On défend le socle de la fonction publique en dehors des clivages politiques. On est dans la transparence, la parité » indique de son côté Cyril Chiaverini, responsable FO à la Collectivité de Corse.



« Que ce soit dans les secteurs hospitaliers, de la police, à la CdC, dans l’enseignement, FO se bat au quotidien pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, des effectifs en conséquence, le maintien des acquis, le rattrapage de la perte du pouvoir d’achat, la reconnaissance des qualifications, la valorisation de l’expérience professionnelle… En Corse où la précarité est très forte, on a besoin d’un service public fort » souligne encore Christophe Bertin. « La fonction publique en Corse est le 1er employeur avec ses 30 000 fonctionnaires. La suppression des services publics augmente le taux de chômage déjà au-dessus de la moyenne nationale chez nous. Les fonctionnaires y sont durement touchés par la vie chère car une grande majorité sont de catégorie C avec des salaires avoisinant le SMIC. La suppression des services publics se fait aussi ressentir plus sévèrement en Corse dû fait de l’insularité et à l’isolement des zones habitées en région montagneuse ».



Pierre-Paul Ugolini, secrétaire général FO au Centre Hospitalier, tire dans le même sens : « Si le service public hospitalier fonctionne encore aujourd’hui, le mérite en revient en grande partie aux fonctionnaires et contractuels publics. Outre les revendications communes à tous les fonctionnaires, nous réclamons un nouvel hôpital pour Bastia ayant une dimension CHU, la réouverture d’une école de Cadre de Santé ou encore la possibilité de faire la 1ère année de l’école IBODE et IADE en Corse »

FO Police n’est pas en reste : « Mauvaises conditions de travail, manque de moyens humains, manque d’OPJ » souligne ainsi Jean-Louis Vadella, délégué départemental d'Unité SGP police FO pour la Haute-Corse. Des maux, des revendications que FO retrouve aussi aux Finances ou dans l’enseignement.