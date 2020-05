Élection du Bureau des Socios du SEC Bastiais : Présentation des deux listes

Liste «Forza Bastia ». Cette liste est emmenée par une figure du monde du football en Corse : Jean-Do Cucchi, 65 ans. «Nous avons souhaité créer cette liste afin de consolider et d'accentuer la contribution des socios à la vie du club» explique t-il. «Nous ne voulons pas oublier les erreurs du passé et bâtir ensemble un avenir serein pour le Sporting Club de Bastia et son académie. Pour ce faire, nous avons réuni des hommes et des femmes de 21 à 65 ans, venant de tous les coins de notre île, ainsi que du continent afin que chacun se sente représenté. Nous voudrions mettre en place des groupes de travail et des commissions pour que chaque socio qui le souhaite puisse s'impliquer davantage et apporter sa pierre à l'édifice».



Le Programme

«Premièrement, nous souhaitons être les garants d'une gestion saine et avoir un "droit et un devoir d'alerte" en cas de problème auquel serait confronté le club. Ensuite, à nos yeux, le retour au plus haut niveau passe par la formation, c'est pourquoi nous voulons soutenir en particulier l'académie. Nous misons sur un investissement massif et à long terme afin de donner aux jeunes corses les moyens de se professionnaliser et de s’entraîner de manière correcte en capitalisant sur les infrastructures, des créneaux adéquats et sur une équipe professionnelle d'éducateurs et de formateurs.

Comme nous l'avons vu lors de la crise que nous avons traversée, c'est notre vivier local qui portera toujours les couleurs de notre club.

Enfin, hormis l'académie qui est un axe majeur, nous souhaitons conserver l'attractivité et l'engouement autour du Sporting en menant aux côtés des supporters diverses actions et événements les soirs de match, ainsi que des réunions afin de se retrouver et de discuter ensemble des différents projets.

Nous tenons également à informer les socios de ce à quoi ont servi leurs dons et adhésions via différents supports (vidéos, photos live Facebook...) afin que tout le monde y compris les personnes ne pouvant se déplacer ou se trouvant loin puissent vivre le plus pleinement possible l'expérience socios et suivre l'avancée des diverses démarches engagées».



Les grands axes

- Porter d’une manière plus exigeante la voix des SOCIOS car sans eux le club ne pourra pas vivre

- Dédier une partie des fonds attribués au club exclusivement à l’académie (NDLR : formation des jeunes)

- Créer et organiser des groupes de travail et commissions avec l’ensemble des socios souhaitant s’impliquer d’avantage afin de maximiser et diversifier les compétences, les idées et développer un maximum de projets.

- Réhabiliter les infrastructures existantes, bâtiment de l’ancien centre de formation à renégocier avec la CAB pour son attribution aux Socios, remise en état du stade du Country à Borgo qui appartient au club, demande de créneaux d’entraînement adéquats sur les différents terrains de la CAB.

- Avoir un droit d’alerte au niveau des résultats sportifs des jeunes

- Donner la priorité aux jeunes issus du football corse.

- Relancer les tournois de jeunes au stade Armand Cesari.

- Permettre à nos jeunes joueurs du club de connaître l’histoire du club et de la Corse, qui passe par la connaissance de la langue.

- Partenariat avec le centre de jeunesse, des différents C.F.A, pour proposer des formations à nos jeunes joueurs.

- S’entourer de cadres historiques qui ont entraîné ou joué au club.

- Développer et consolider l’Académie du SCB.

Développer différents projets pour la reconstruction du club et sa pérennisation.

- Développer et renforcer la structure SECB.

- Impliquer l’ensemble des Socios.

- Renforcer l’attractivité des supporters.

- Mettre en place une communication claire et régulière entre le bureau et ses Socios.



Composition de la liste «Forza Bastia»

. CUCCHI Jean-Do, 65 ans, Furiani. Professeur d’EPS, ancien éducateur du SCB, de l’EFB et de Furiani-Agliani. Membre de la Commission régionale d’appel de la Ligue Corse de Football.

. CAMPANINI Jean-Robin, 21 ans, Miomu. Licence de STAPS et ancien joueur U19 du SCB.

. FURFARO Sauveur, 59 ans, Borgu. Gérant de société et éducateur de football.

. LEONI David, 49 ans, Aiacciu. Artisan.

. MASSONI Eric, 60 ans, Bastia. Fonctionnaire territorial et membre de la Commission d’appel de la Ligue Corse de Football.

. NICOLAI (née PIAZZOLI) Anna-Maria, 56 ans, Biguglia. Directrice d’école, ingénieure informatique et ancienne joueuse.

. SAMANI Marie-Pierre, 37 ans, Erbalunga. Hôtesse de l’air, fondatrice du Roller Derby Club Bastiacciu. Chroniqueuse Minenfootu.

. SANTONI Roger, 40 ans, Borgu. Président et coach du Boxing Club Lucciana et organisateur de galas.

. NICOLAI Ange, 21 ans, Aix en Provence. Étudiant en Sciences Po à Aix en Provence.

. BRIET Alain (schumi), 39 ans, Bastia. Graphiste, Squadra Minenfootu.