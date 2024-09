Effondrement d’un plancher à Calvi : un immeuble évacué et fermé jusqu’à nouvel ordre

Ce lundi 16 septembre, aux alentours de 21h30, le plancher d’un appartement du deuxième étage d’un immeuble, boulevard Wilson à Calvi, s’est effondré. Si aucune victime n’est à déplorer, les conséquences de cet effondrement se font déjà sentir. L’immeuble de trois étages a été entièrement évacué, tandis que l’accès au commerce du rez-de-chaussée a été formellement interdit, laissant plusieurs familles et commerçants dans l’incertitude.



Les sapeurs-pompiers de Calvi, sous la direction du lieutenant Barthélémy Guerini, sont rapidement intervenus sur place. "Nous avons fait évacuer tout l’immeuble après l’effondrement des poutres de soutènement, qui a emporté le plancher et le faux plafond en briquettes. Des fissures sont apparues dans la pièce au-dessus," rapporte le lieutenant Barthélémy Guerini, chef de centre des sapeurs-pompiers de Calvi,qui souligne que des mesures d’urgence ont été prises pour sécuriser les lieux : "Des étais ont été placés en attendant les expertises."



Cependant, les répercussions vont bien au-delà de l’aspect sécuritaire. Le commerce du rez-de-chaussée a dû fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre. "Le commerce est fermé, et nous attendons la venue des experts pour évaluer les risques et les travaux nécessaires," indique Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi.

Du côté des habitants, la situation n’est guère plus rassurante. Les trois familles qui résidaient dans l’immeuble ont été relogées chez leurs proches pour l’instant, mais aucune date de retour n’a pu leur être donnée. "Si cela n’avait pas été possible, nous aurions trouvé une solution pour reloger tout le monde," précise l’adjoint. Malgré la réactivité des autorités locales, la procédure de péril, indispensable pour sécuriser et réhabiliter l’immeuble, se trouve pour l’instant en attente. "Nous avons tenté de joindre des experts dès ce matin, mais nous n’avons toujours pas de réponse," regrette Didier Bicchieray. Les experts en bâtiment devront non seulement évaluer les risques actuels mais aussi déterminer les causes de cet effondrement, afin d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. "Il est primordial de comprendre pourquoi ce plancher a cédé, et de s’assurer que la structure de l’immeuble est sécurisée pour envisager la réouverture," conclut l’adjoint au maire.



En attendant les résultats des investigations, l’accès à l’immeuble reste formellement interdit.