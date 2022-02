Effectifs de police insuffisants à Ajaccio : le maire alerte le ministre de l'Intérieur

Lors d'un entretien que j'ai accordé aux représentants du syndicat Unité Police SGP de Corse-du-Sud, ces derniers m'ont alerté sur les problèmes engendrés par le manque d'effectifs de police de la DDSP 2 A

En effet, avec moins de 150 effectifs pour une population de 75 000 habitants. et par exemple des moyens limités dans les domaines de la sécurité routière [trois motards) du service de police secours avec seulement deux ou trois fonctionnaires présents la nuit, ou de la la lutte contre les stupéfiants avec la seule présente de trois agents, il apparaît compliqué et dangereux d'assurer correctement la sécurité des personnes et des biens sur la circonscription de police ajaccienne.





Au regard de la situation qui m'a été présentée, vous comprendrez mon inquiétude es ce d'autant plus que la Ville ed'Ajaccio ria pas bénéficié, ces dernières années, d'effectifs supplémentaires alors qu'un plan de recrutement au niveau national a été mis en plane

C'est pourquoi ces éléments m'amènent Monsieur le Ministre à solliciter de votre haute bienveillance l'examen attentif de cette situation afin, que sur la base d'une analyse objective, un renforcement des effectifs sur ma commune soit envisagé et mis œuvre