Economie d'énergie : un nouveau dispositif pour accompagner les professionnels corses

Sensibiliser et accompagner les entreprises insulaires vers la transition énergétique, c'est ce que propose l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse (AUE). Le programme "Seize" lancé ce lundi 4 octobre à Bastia, cible 1350 entreprises et collectivités sur le territoire pour les orienter de manière personnalisée vers des dispositifs pré-existants. "Certaines entreprises manquent de connaissances sur les aides auxquelles elles sont éligibles pour réaliser des économies d'énergie. D'autres ont juste besoin d'être sensibilisées ", explique Julien Paolini, président de l'AUE. Pour cela, l'entreprise d'économie sociale et solidaire "Eco CO2" met à disposition des outils qui aideront les entreprises et collectivités concernées. Une plateforme en ligne a été ainsi conçue pour leur permettre de s'inscrire et de bénéficier des offres d'accompagnement comme des ateliers de formation et de sensibilisation.Sur cette plateforme, les chefs d'entreprise peuvent même demander un kit pour mesurer leur consommation énergétique grâce à des capteurs à installer sur leur lieu de travail. "assure Nicolas Frémont, référent pour Eco CO2 qui poursuit,Les collectivités et entreprises pourront être aidées au cas par cas pour le montage de dossiers de rénovation. "Des fois revoir l'isolation complète du bâtiment est indispensable pour éviter d'allumer les chauffages et donc faire des économies. Avoir un accompagnement, cela favorisera le passage à l'acte", continue Nicolas Frémont.Ce programme, s'inscrit dans une volonté de la Collectivité de Corse d'arriver d'ici à 2050, à une véritable autonomie énergétique. "Notre île fait partie d'une zone inter-connectée, nous ne sommes pas directement branchés au réseau métropolitain, c'est pour cela que maîtriser l'énergie est encore plus important, on l'a vu cet été", lance Julien Paolini qui fait référence aux sms que EDF avait envoyé à ses utilisateurs pour qu'ils limitent leur consommation d'électricité en août dernier. "Avoir des gestes éco-responsables dans les collectivités et les grandes entreprises cela pourrait permettre de faire face aux prochaines vagues de chaleur".