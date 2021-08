Canicule en Corse : EDF appelle à limiter la consommation d'électricité

Ce 12 aout Météo France a placé la Corse en vigilance jaune canicule. De fortes chaleurs ont été enregistrées ces derniers jours (entre 34 et 38 degrés par endroits) et se poursuivront jusqu'en fin de semaine, dimanche 15 août 2021 inclus. "Couplé à une fréquentation touristique importante, cet épisode de canicule a pour conséquence immédiate une augmentation de la consommation d’électricité sur l’ensemble du territoire atteignant des pics historiques (400 MW ce jeudi 12 août lors de la pointe de 20h, et 410 MW attendus ce soir), - indique EDF Corse qui prévoit donc un pic de consommation d’électricité. Compte tenu de cette situation, EDF invite "l’ensemble des clients à modérer leur consommation d’électricité, ce soir et jusqu’à la fin de la semaine, sur le créneau horaire 18h-23h." Un courrier électronique a été envoyé ce jour dans ce sens.