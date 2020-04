EcommerceSolidaire : des boutiques de vente en ligne gratuites pour les TPE corses

Cette initiative solidaire va permettre aux TPE, producteurs et magasins d’ouvrir leur site d’e-commerce en .corsica gratuitement et rapidement. L’objectif est de répondre aux difficiles problématiques et enjeux que les entreprises corses traversent actuellement, en particulier les producteurs de produits périssables et les fournisseurs de produits essentiels.L’extension internetpermet aux acteurs régionaux d’afficher facilement leur proximité dans leur adresse de site web dans une actualité marquée par la recherche de produits locaux.La création du site est simple et rapide grâce aux experts bénévoles du collectif Friends-of-Presta qui accompagnent chaque TPE au lancement de son site.Le collectif recherche d’ailleurs d’autres développeurs ou agences experts en PrestaShop en Corse.Un expert e-commerce vous accompagne pour la mise en place : logo, présentation de l’activité & catalogue produit. C’est ensuite à vous de jouer ! Vous gérez librement vos commandes et vos produits : prix, descriptifs, photos …Vous pouvez faire livrer vos produits, grâce aux partenaires de l’opération, mais aussi d’organiser un système de retrait ou de drive.“Cette crise sanitaire sans précédent pose de nombreuses questions et notamment celle de la continuité de l’activité des magasins de proximité, de leur trésorerie, de la gestion de leurs stocks et tout particulièrement des produits de premières nécessité”, explique Jean-François Viguier de l’agence Creabilis et initiateur de Friends-of-Presta. “Nous ne pouvions pas rester sans rien faire, alors nous nous sommes mobilisés pour proposer une solution : le e-commerce permettant d’éviter tous les contacts physiques, c’est la réponse idéale pour faire face à cette situation d’urgence : la commande et le paiement se font sur le site, puis le client est livré chez lui ou en retrait”.Le site fonctionnel sera réalisé grâce à PrestaShop, la plate-forme open-source de commerce en ligne leader en Europe avec plus de 300 000 sites marchands.L’adresse internet des boutiques en ligne prendra la forme suivante :L’hébergement est également offert pendant le confinement et sera arrêté deux mois après la fin de celui-ci. Les TPE pourront librement récupérer leur site et leurs données pour les héberger ailleurs ou poursuivre avec ce collectif qui va mettre en place une solution également solidaire à très faible côut.