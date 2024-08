École, impôt, retraite : ce qui change à partir du 1er septembre

Chaque rentrée scolaire s’accompagne de nouvelles règles, et cette année, les évolutions touchent à plusieurs aspects de la vie quotidienne. Du choc des savoirs en milieu scolaire à la fiscalité, en passant par les retraites et la sécurité aérienne, voici ce qui vous attend en septembre.



Du changement de l’école au lycée

Cette année, les méthodes pédagogiques évoluent. En français et en mathématiques, une approche plus dynamique et interactive sera mise en place de la maternelle jusqu’au CE2. Pour les élèves de 6ᵉ et 5ᵉ, des groupes de besoins seront introduits pour mieux répondre aux compétences spécifiques de chaque élève. Autre mesure marquante : l’interdiction du téléphone portable dans près de 200 collèges dès la rentrée, avant une possible généralisation en janvier 2025.

Quant à la réforme du lycée professionnel, elle entre en vigueur pour tous les niveaux. Son objectif est de valoriser la voie professionnelle, d’accompagner au mieux les élèves et de répondre aux besoins en nouvelles compétences, tout en soutenant et en valorisant les enseignants.



Des demandes de bourse automatiques

Cette rentrée apporte aussi des facilités pour les parents d’élèves. Lors de l’inscription ou de la réinscription de votre enfant au collège ou au lycée, vous pouvez désormais consentir à une étude automatique de votre droit à la bourse. Cette démarche simplifiée n’était pas possible auparavant. Toutefois, il reste possible de faire la demande de manière classique, en ligne via le portail Scolarité-Services, ou en déposant le formulaire papier au secrétariat de l’établissement. Attention, les démarches doivent être complétées avant le 17 octobre, ou le 31 octobre pour les élèves du Cned.



Un nouveau taux de prélèvement à la source

Septembre marque également le moment où le taux de prélèvement à la source peut changer automatiquement. Ce taux est recalculé en fonction de la déclaration de revenus effectuée au printemps. Si vos revenus de 2023 diffèrent de ceux de 2022, attendez-vous à une modification de votre salaire. Ce nouveau taux est consultable sur votre espace personnel sur impots.gouv.fr, où il est également possible de demander une modulation sous certaines conditions.



Le dépistage des IST facilité

Bonne nouvelle pour la santé publique : le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) devient plus accessible. Dès le 1er septembre, il sera possible de se faire dépister sans ordonnance pour quatre IST supplémentaires, en plus du VIH. Pour les moins de 26 ans, ce test sera entièrement pris en charge.



Certaines pensions de retraite revalorisées

La réforme des retraites prévoit une revalorisation pour 1,1 million de retraités. Cette augmentation concerne principalement ceux ayant eu une carrière complète avec au moins 120 trimestres cotisés et un salaire proche du Smic. En moyenne, cela représente 56 € de plus par mois, soit 672 € par an. Toutefois, cette revalorisation est soumise à un plafond : la pension du régime général ne pourra pas excéder 847,57 € par mois après augmentation.



Les délais de recours contentieux contre les projets agricoles réduits

En réponse aux revendications des agriculteurs, le gouvernement a décidé de réduire les délais de recours contre les projets agricoles et hydrauliques. Désormais, ces délais passent de 4 à 2 mois, permettant aux agriculteurs de savoir plus rapidement si leurs projets seront validés. L’ensemble de la procédure est ainsi limité à 24 mois maximum.



Le retour de la limite de 100 ml de liquide dans les bagages en avion

Enfin, les voyageurs devront à nouveau se conformer à la règle des 100 ml pour les liquides en cabine. Cette restriction, temporairement assouplie grâce à de nouveaux scanners, est rétablie en raison de failles détectées dans le système. Les contrôles de sécurité seront donc plus rigoureux, garantissant une meilleure protection des passagers.