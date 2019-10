Echecs : la 23ème du Corsican Tour à Bastia et à Ajaccio !

« La particularité de cette manifestation est de permettre à des centaines jeunes joueurs corses de côtoyer les Grand-Maîtres, tout en bénéficiant de tournois spécifiques dotés de nombreux prix en nature » explique Akkha Vilaisarn, figure des échecs insulaires, membre de la ligue corse d’échecs.





Désormais un rendez-vous incontournable des meilleurs joueurs mondiaux, le Corsican circuit bénéficie de nombreux partenariats. Le Corsican circuit est composé d’un Open "Orezza", un Blitz "Coca-Cola" et deux trophées des jeunes "BNP Paribas". Ces trophées des Jeunes BNP Paribas aura lieu le 21 octobre à Bastia et le 23 à Ajaccio.





«C'est aussi une grande spécificité de l'événement, liée à la conception du développement échiquéen insulaire. Les jeunes joueurs et particulièrement les débutants seront chouchoutés. Ils sont chaque année plus de 600 à y participer à ces blitz dotés de cadeaux de rêve » précise AkkhaVilaisarn.

CNI s’est rendu sur les échiquiers…