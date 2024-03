Echecs : Corte accueille le Championnat de Corse jeunes par équipes 2024

Seize équipes, réparties en deux divisions ("Eccellenza" et "Onore"), se disputeront les titres. Chaque équipe est composée de six joueurs de moins de 16 ans, répartis en trois catégories d'âge. Les participants s'affronteront lors de six rondes avec une cadence de 25 minutes par joueur, suivant le système suisse pour assurer des matchs équilibrés.

Dans la division "Eccellenza", huit équipes se disputent le titre, notamment Aiacciu – Echecs Club Ajaccien 1, Bastia – Corsica Chess Club 1,2,et 3, et Calvi – Balagna Chess Club 1. Dans la division "Onore", huit autres équipes s'affrontent pour le titre, avec notamment Aiacciu – Echecs Club Ajaccien 2, Bastia – Corsica Chess Club 4, et Corti – I Scacchi di u Centru 1 et 2.

Ce championnat constitue également une excellente préparation pour une quarantaine de jeunes corses qui se rendront au Championnat de France d'échecs à Agen, du 14 au 21 avril.