Echappées Belles en Haute-Corse : l'émission de France 5 à la découverte de l'ile

Échappées Belles, créé en 2006, est un magazine de découverte consacré aux voyages. Chaque semaine, l'un des présentateurs voyage en France ou à l'étranger, pour effectuer des rencontres et des reportages. Lors de cette 15ème saison, l'équipe a décidé d'explorer la Haute-Corse. Sophie Jovillard raconte qu'après le déconfinement, « il fallait choisir une destination en France, mais qui soit dépaysante. » Leur choix s'est alors tourné vers l'île de beauté, et plus particulièrement le Nord de l'île, qui avait été « peu exploré par le passé. »