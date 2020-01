Échange de vœux à l'Hôtel de Ville de Calvi

Jeudi soir à 18h30, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Calvi, Michel Nadal, directeur général des Services a souhaité à tous ses meilleurs voeux à ses collègues du personnel communal: " Au début de l'année 2020, nous formulons tous des voeux de santé, de réussite et de bonheur à notre famille, à nos amis, à nos proches. Mais les voeux que je formule, sont aussi destinés à mes collègues du personnel communal...l'ensemble des femmes et des hommes qui, chaque jour, toute l'année, œuvrent aux côtés de l'équipe municipale.

Je souhaite me tourner vers chacun et chacune d'entre vous, ainsi que vers vos conjoints qui partagent au quotidien vos joies et vos soucis, pour vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre travail , à mes côtés et aux côtés de monsieur le maire et ses collègues élus.

Une pensée va tout droit aussi en direction de celles et ceux qui malades n'ont pu se joindre à nous ce soir.

ET, à ce sujet il est utile de rappeler que 2019 a vu son cortège d'agents malades ou victimes d'accidents (...)

Le maire et ses collègues élus savent pouvoir compter sur votre capacité d'adaptation aussi grandes puissent être les difficultés à surmonter.

Il me semble important de profiter de ce moment de rencontre et de partage pour rappeler la volonté de dialogue du maire et des élus en notre direction. C'est une chance primordiale pour la quiétude de notre travail au quotidien.

Notre mission : Tout faire pour rendre chaque année, notre ville plus belle, plus propre, mieux équipée et plus agréable à vivre".

Et de poursuivre en s'adressant à Ange Santini et aux élus pour leur adresser ses remerciements les plus vifs. "Cet engagement que vous portez avec passion, souvent en parallèle de vos activités personnelles, mérite d'être honoré, d'autant que le conseil durant ce mandat finissant aura perdu 3 de ses membres dont le souvenir reste présent"

Avant de conclure:

" A vous monsieur le Maire, à vos collègues du conseil, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2020. Qu'elle soit récompensée de votre implication profonde auprès des calvais. Pace e Salute e viva Calvi".



Prenant à son tour la parole, le premier magistrat de la Ville, Ange Santini évoquait cette mandature qui s'achève et qui a été marquée par des drames et de la souffrance: "

"Jamais, de mémoire, un conseil municipal n'aura été aussi éprouvé par la perte de trois de ses membres. Nous pensions qu'avec le départ d' Éric Rochault, ce serait le premier et le dernier élu que nous perdions. Pourtant, au mois d'octobre 2018, notre compagnon et ami , mon compagnon de longue date, notre regretté Jean-Toussaint Guglielmacci. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, celui qui a consacré sa vie au service des autres, celui qui avait consacré sa vie à sauver les autres, notre ami le Dr Alain-Charles Astolfi qui nous a quittés prématurément à l'âge de 66 ans. C'est beaucoup. Et, déjà, je forme le vœu que le prochain conseil municipal, quel qu'il soit ne se reproduise".



Et de poursuivre. "La vie politique, la vie tout court doit continuer. Ce sont les dernier vœux d'une mandature qui s'achève dans deux mois. On n'a pas à préjuger naturellement de qui sera le 15 mars au soir à la tête de l'institution, même si on peut l'espérer, le supposer, mais c'est pas le débat de ce soir.

Ange Santini évoquait ensuite les réalisations pour améliorer les conditions de travail du personnel et ajoutait: " Ce soir, c'est la grande famille de la Mairie de Calvi, les élus, de la majorité, de l'opposition, tout simplement des élus qui ont travaillé au service des calvaises et des calvais et je les en remercie.

Il ne me reste plus qu'en mon nom et celui de celles et ceux qui m'entourent qu'a vous souhaiter une très belle année 2020, à espérer que celle ci dans notre grande famille, qu'il s'agisse des élus ou du personnel soient épargnés par les drames, par les décès, par la maladie, par les accidents et que vous puissiez tous ensemble, vous retrouver pour fêter la nouvelle année 2021 autour symboliquement, du verre de l'amitié. Merci à toutes et à tous de votre présence et bon travail pour l'année qui vient de débuter".

Il ne restait plus au maire qu'à remettre un cadeau à un des agents, Ignace Maïnetti qui a fait valoir ses droits à la retraite et à inviter l'assistance à se rapprocher du buffet pour lever le verre de l'amitié