EN IMAGES - Un hommage à Samuel Paty a été rendu dans tous les établissements scolaires de Corse

La rédaction le Vendredi 15 Octobre 2021 à 13:43

Les écoles, collèges et lycées de Corse int rendu hommage ce vendredi 15 octobre sous différentes formes au professeur d'histoire-géographie, assassiné il y a un an pour avoir montré à sa classe des caricatures de Mahomet.



"Un an après, presque jour pour jour, l’émotion est toujours aussi forte et le traumatisme aussi profond." indique la rectrice de l'académie de Corse qui ce vendredi matin au rectorat a présidé une cérémonie d'hommage au professeur assassiné le 16 octobre 2020 aux abords de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



"Dans chaque école et établissement de l’académie de Corse - continue Julie Benetti - nos élèves et leurs professeurs commémorent en ce jour l’assassinat de Samuel Paty, rendent hommage à ce professeur qui aurait pu être le leur. Toutes leurs initiatives portent ce message de liberté auquel le nom, le visage de Samuel Paty resteront définitivement associés."



Le rectorat de Corse a décidé de donner à une de ses salles de réunion le nom de Samuel Paty "pour ne jamais oublier, pour que les générations présentes et futures conservent intact ce sentiment collectif d’attachement viscéral au métier de professeur, à tous ceux qui jour après jour font de l’émancipation de chaque élève le cœur de notre République et de son école, nos professeurs qui doivent être soutenus et protégés face à toutes les tentatives d’intimidation ou de menace, dans l’école comme hors de l’école." a conclu la rectrice.





