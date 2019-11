EN IMAGES - Un exercice grandeur nature sur un accident d'avion à Ajaccio

Ce jeudi 21 novembre il y avait une certaine agitation sur le tarmac de l’aéroport d’Ajaccio. Pompiers, policiers et ambulances étaient déployés sur une partie de l’aéroport pour intervenir durant un exercice d’urgence, qui mettait en scène un grave accident d’avion lors de la phase d’atterrissage.

Le scénario impliquait plus de 100 passagers et membres d’équipage à bord d’un avion qui à la suite d'un crash prenait feu en faisant de nombreuses victimes.



C’est dans le cadre de l’exercice de sécurité civile ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) que les services de l’Etat ont organisé la simulation d’un crash d’avion.

Cet exercice est une exigence standard et obligatoire dans les aéroports qui sert à évaluer les divers organismes qui interviennent lors d’un accident d’avion, sur la piste ou à proximité de l’aéroport et à améliorer la coordination des équipes de secours ainsi que la communication des informations aux familles des victimes.