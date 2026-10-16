EN IMAGES - Top départ de la 14e édition du Salon du Chocolat à Bastia

(Photos : Gérard Baldocchi)





C’est un rendez-vous attendu chaque année avec impatience par les amateurs de douceurs et les curieux : le 14e Salon du Chocolat et des Délices de Corse a officiellement ouvert ses portes vendredi à Bastia. L’inauguration s’est déroulée en début d’après-midi en présence de Paul Pierinelli, son président, d’Hélène Beretti, adjointe au maire en charge notamment de l’attractivité économique et touristique et de l’animation, et d’Élodie Balesi, cheffe du restaurant Sole e Monti à Quenza dans l’Alta Rocca et marraine de cette édition. « Je suis heureuse et fière d’être la marraine du Salon du Chocolat parce que mon plaisir, c’est de partager nos produits locaux et promouvoir notre savoir-faire », a-t-elle déclaré. « On va profiter du salon pour partager avec les autres chefs et apprendre de nouvelles choses. »





Sous un chapiteau de 4 200 m² dressé sur la place Saint-Nicolas, les visiteurs pourront ainsi découvrir 150 stands réunissant des exposants insulaires, nationaux et internationaux. « On est fiers de recevoir les chefs, qu’ils soient Corses ou d’ailleurs », a indiqué Paul Pierinelli, qui précise que « cette année, on a fait la part belle aux producteurs corses mais on est aussi ouverts au monde puisqu’on a des stands grecs, portugais, marocains et aussi notre partenaire de Côte d’Ivoire qui est le premier producteur mondial de cacao. »





Au-delà des stands, le Salon du Chocolat propose également un programme d’animations tout au long du week-end. Démonstrations, ateliers, défilés, conférences et autres rendez-vous gourmands viendront rythmer les journées, offrant aux visiteurs une autre manière de découvrir l’univers du chocolat et le savoir-faire des artisans. En parallèle, les passionnés d’automobile pourront également profiter du Salon de l’Auto, installé sur le reste de la place Saint-Nicolas. « On attend beaucoup de monde, le temps s’y prête, et on est contents d’être en centre-ville puisqu’on est aussi un booster économique pour la ville », se félicite Paul Pierinelli. De quoi réunir deux univers bien différents au cœur de Bastia et proposer aux visiteurs une offre variée, jusqu’à la clôture des deux salons dimanche.

