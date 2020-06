Ce dimanche pour le second tour des élections municipales à Porto-Vecchio, sur les 9 669 inscrits pouvant voter, 72% des électeurs se sont déplacés pour choisir leurs prochains élus.



Le taux de participation à Porto-Vecchio est donc plus faible de plus de 13 points par rapport à 2014 : à l'époque 85.44% des porto-vecchais avaient voté.