EN IMAGES - Le 76ème anniversaire de l’insurrection libératrice de la Corse célébré à Bastia

Rédigé par Philippe Jammes le Lundi 9 Septembre 2019 à 12:42

Ce lundi 9 septembre à Bastia, François Ravier, Préfet de la Haute-Corse, a présidé la cérémonie commémorative du 76ème anniversaire de l'insurrection libératrice de la Corse. Cette cérémonie a eu lieu devant le Monument de la Résistance, Rond point Noguès en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires : Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de la Haute-Corse, Rosa Properi, représentant le président de l’Assemblée de Corse, Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive, Philippe Peretti, représentant le maire de Bastia, un représentant du consul du Maroc, des responsables de la gendarmerie, police, armée de terre … et bien sûr des anciens combattants et associations d’anciens combattants. C’est d’ailleurs le président de l’ANACR 2B, Association Nationale des Anciens Combattants de la Seconde Guerre mondiale et des Ami(e)s de La Résistance, Sixte Ugolini qui a fait le discours hommage aux résistants insulaires. « Un hommage aux résistants corses » a-t-il déclaré mais aussi « à toutes les forces militaires envoyées par le gouvernement d’Alger et les soldats marocains qui ont participé à l’insurrection et à la libération de la Corse. Cette insurrection a redonné espoir à tous les français». Le président de l’ANACR 2B a aussi précisé que « Le Front National Corse avait organisé un réseau de patriotes sans distinction de couleurs politiques pour chasser les allemands de l’île ». Et Sixte Ugolini de citer de nombreuses coupures de presse de l’époque de journaux marseillais ou du Nord de la France louant l’exemple corse. Après plusieurs dépôts de gerbes un moment de recueillement a eu lieu au son du chant des partisans puis de la Marseillaise.

CNI vous relate en images cette cérémonie.



