EN IMAGES - La Musique municipale d'ajaccio : 150 ans de passion et d'histoire

Paul Mancini, conseiller municipal délégué à la Musique Municipale la connait bien puisqu’il en fait partie depuis 1983 et travaille sur un projet de livre reconstituant son histoire. « La Musique Municipale a été marquée toute son histoire. Il faut savoir qu’elle n’avait pas d’uniforme et que c’est notre chanteur ajaccien Tino Rossi qui a tenu à les offrir. Elle sera également invitée pour célébrer le premier anniversaire du couronnement de Bokassa 1er. Finalement notre Musique Municipale a fait voyager Ajaccio a de nombreuses reprises, elle a été présente en hommage à Tino Rossi également dans l’émission de Jacques Martin, « le monde est à vous ». Cette institution, ce sont également des familles et des générations qui se succèdent. Nous avons retrouvé dernièrement un carnet qui répertorie les anciens musiciens du début du siècle dernier. Certains de leurs descendants sont encore parmi nous ».

C’est avec émotion que le conseiller municipal et musicien déambule devant les photographies de l’exposition en citant des noms de familles comme les Siciliano, les Bartoli, les Fogacci et bien d’autres illustrant la transmission de l’amour et de l’engagement pour la musique et la ville.