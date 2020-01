EN IMAGES - Fusillade de Bastia. Un an après le poignant hommage de la ville à Auguste Bracconi

Les yeux embués de ceux qui peinent à retenir leurs larmes, la famille de Auguste Bracconi, tué le 30 janvier 2019 par un forcené dans un immeuble de Lupinu, était réunie ce jeudi pour rendre un hommage à un mari, un père, un ami et un agent dévoué au service public et proche des gens.

C'est à l'initiative de de l'Office public de l'habitat de Haute-Corse, où le gardien était employé, que ce 30 janvier un mémorial a été dévoilé sur les lieux de la résidence où Auguste Bracconi a tragiquement trouvé la mort.

En présence du préfet de la Haute-Corse, François Ravier, du président de l'exécutif Gilles Simeoni, du maire de Bastia, Pierre Savelli, du président de la CAB Francois Tatti et des nombreuses autorités civiles et militaires, ainsi que près de 150 personnes, amis et collègues de la victime, la présidente de l'office de l'habitat Fabiana Giovannini a rendu un poignant hommage à cet homme et sa famille encore visiblement éprouvée par ce drame.