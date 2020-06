EN IMAGES - Déambulation musicale pour la Fête de la Musique d'Ajaccio

Ainsi en soutien à la scène artistique corse et ajaccienne, le choix s’est porté vers deux artistes locaux à l’univers très différents afin de toucher un public le plus large possible : Carmin Belgodère et le groupe de rock Flare.

Pour ce faire, la direction de la Culture a noué un partenariat avec l’entreprise de bus « Ajaccio Vision ». Les musiciens joueront à ciel ouvert sur un bus qui a sillonné la ville d’Est en Ouest.

Le format a, ainsi, privilégié la déambulation musicale dans les quartiers de la Ville et des haltes musicales de 10 à 15 minutes ont été opérées sur des lieux propices à maintenir la distanciation sociale.





Les préconisations sanitaires se sont, elles aussi, invitées, comme bien l'on pense, à la fête en privilégiant la désinfection des équipements (bus, instruments de musique) et en fournissant un stock de masques

et de gel hydro alcoolique à tous les participants invités par la commune à suivre ces déambulations musicales depuis leur balcon ou lors des haltes musicales



Carmin Belgodère a ouvert le concert ambulant avec des harmonies tissées par l’expérience et les

rencontres du musicien, Flare lui a succédé en ramenant les Ajacciens vers les années 90, la "britpop" et sa simplicité désarmante...

Quelques images de cette Fête de la Musique un peu particulière…