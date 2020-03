EN IMAGES - Coronavirus : le porte-hélicoptères "Tonnerre" repart d'Ajaccio avec 12 patients à bord

MV le Dimanche 22 Mars 2020 à 16:06

Arrivé ce dimanche matin vers 7 heures dans le port d'Ajaccio, le porte-hélicoptères amphibie "Tonnerre" de la Marine nationale, a évacué 12 patients atteints de coronavirus vers des hôpitaux de Marseille.

Peu après 15 heures le navire militaire, qui est en temps normal prévu pour la médecine de guerre, est reparti après avoir transféré 12 malades de l'hôpital d'Ajaccio.

Cet "hôpital embarqué" a ainsi soulagé le centre hospitalier d'Ajaccio dans l'attente que ce dernier puisse augmenter la capacité de ses lits en réanimation et se préparer ainsi à une vague de nouveaux cas positifs prévue dans les prochains jours.



Les patients corses, dont le transfert entre l'hôpital et le "Tonnerre" a été organisé par le centre hospitalier d'Ajaccio, seront soignés dans différents hôpitaux marseillais : la Timone, l'hôpital Nord, Saint-Joseph et l'hôpital Européen. Pour le moment ils sont pris en charge à bord du navire qui a été complètement reconfiguré "à la fois pour la sécurité de patients et de son équipage en installant des lits de réanimation" a expliqué le capitaine de vaisseau Arnaud Tranchant, commandant du "Tonnerre". ​

Le navire a aussi été aménagé pour séparer de manière totalement étanche la zone de l'hôpital, qui sera en vase clos, et le reste de l'équipage.

