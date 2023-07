EN IMAGES - Au cœur de la Nivera de Bocca Pruna

Mais le résultat obtenu est à la hauteur des espérances de tous ceux qui avaient fait le pari de se réapproprier cette partie du patrimoine Villese.Les randonneurs courageux qui se sont élancés depuis la mairie de Ville-di-Pietrabugno en direction de la Nivera ont pu le constater dès leurs premiers pas sur u chjassu di a memoria au fort dénivelé et que l'on emprunte sur plus de 2 km sur les hauteurs de Guaitella.Le chemin pavé sur presque toute sa longueur traverse ce qui était autrefois jardins et vergers de Ville. Fontaines et terrasses en pierre sèche témoignent de ce passé que ce chjassu, qui grimpe jusqu'au Col di Bocca Pruna, veut rappeler.Un passé qui, au bout de l'effort, saute aux yeux du randonneur en découvrant à Nivera qui, plusieurs siècles avant nous, servait à stocker la glace et à approvisionner, à dos d'un âne, Bastia pendant l'été.A Nivera n'a plus la même vocation désormais. Mais Romuald Casier a su conserver l'esprit de ce bâtiment en lui conférant une incontestable beauté qui lui permettra de connaître une seconde jeunesse.Au terme des allocutions de satisfaction de Michel Rossi, de Romuald Casier, de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif et de Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, les centaines d'invités ont pu apprécier l'excellent labeur accompli.Après quoi l'abbé Serge Casanova a procédé à la bénédiction de la Nivera ponctuée par un Dio Vi Salvi Regina entonné par les confrères de Ville-di-Pietrabugno, San Martino-di-Lota, Patrimoniu et Ferringule.Il ne restait plus dès lors qu'à se restaurer puis à rebrousser chemin sur le Chjassu qui a permis a beaucoup de participants de la randonnée matinale de se souvenir de tous ceux qui pendant longtemps avaient réussi à maintenir un lien Guaitella et sa Nivera.Un lien que Michel Rossi veut désormais plus étroit avec peut-être une ouverture plus fréquente au public qui ferait l'effort grimper jusqu'à Bocca Pruna.