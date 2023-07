Ville-di-Pietrabugno inaugure son chjassu di a Memoria et à Nivera di Bocca Pruna

Dans le but de faciliter la restauration du bâtiment, la commune de Ville di Pietrabugno a entrepris les démarches nécessaires pour inscrire le site au titre de monuments historiques. Pour ce faire, un bail emphytéotique a été signé avec la famille Vincenti de Casevecchie, propriétaire de là Nivera di bocca Pruna, afin de pouvoir entreprendre la restauration envisagée. Un arrêté de classement a été officiellement émis le 9 janvier 2018 grâce à la collaboration entre la direction du patrimoine de la Collectivité de Corse (CDC) et la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).

Dans la foulée, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a réalisé des sondages archéologiques du 30 juillet au 4 août de cette même année. La commune a, ensuite, initié un processus de consultation pour sélectionner un architecte du patrimoine, et c'est Romuald Casier qui a été retenu.

En juin 2019, il a entrepris une phase de diagnostic pour évaluer l'état du bâtiment et définir les travaux à réaliser.

C’est ainsi que les travaux ont débuté en mai 2023 pour arriver au résultat d’aujourd’hui où, dans la fameuse Nivera, ce qui servait naguère de glacière, a laissé place à des marches spécialement aménagées.“Il y a une mise en valeur assez originale puisque l’escalier est hélicoïdal (en forme d’hélice) et mène au fond d’A Nivera. Il permet d’observer la beauté architecturale de la bâtisse”, indique le maire de Ville di Pietrabugno.





“Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de valoriser les savoir-faire anciens et ce patrimoine qui existe au-dessus de nos villages. A Nivera reste un lieu assez unique en son genre, donc il nous a paru plus qu’intéressant de la restaurer.

Désormais, les personnes souhaitant faire de la randonnée à Ville-di-Pietrabugp peuvent partir du port de Toga, passer par le sentier de San Ruccucciu que nous avons nettoyé, pour arriver à a Nivera di Bocca Pruna. Il fallait absolument sauvegarder ce patrimoine”, explique Michel Rossi.



Et ce n'est pas fini.

En effet, parce qu'elle veut mettre toujours plus en valeur sa commune et l’environnement de la Corse, Ville di Pietrabugno s'attelle aujourd'hui à monter un dossier pour construire un belvédère face à la mer, au lieu-dit Campu Canicciu.

Le début des travaux est prévu entre les mois de septembre et octobre 2023.