EN IMAGES - Ajaccio au ralenti pour ce premier jour de reconfinement

Même si le calme règne sur la cité impériale, et ce d’autant plus que les vacances de la Toussaint ne sont pas terminées, on croise pas mal de gens qui se rendent au travail, car contrairement à il y a huit mois, beaucoup de services et entreprises restent ouverts au public.

Sur la route, le trafic est moins chargé que d’habitude aux heures de pointe mais des nombreux Ajacciens ne sont pas en ville pour ce dernier weekend de vacances.

Ajaccio devrait connaître davantage d’activités ce lundi 2 novembre puisque les écoles, collèges et lycées rouvriront leurs portes.

Ce 30 octobre, au premier jour de reconfinement, les rues d'Ajaccio sont plus silencieuses que d'habitude. Leschaises de restaurants et de bars du centre-ville sont empilées sur les terrasses, presque tous les magasins sont fermés mais il y a quand même un peu de monde en ville où la circulation est celle d'un dimanche d'hiver.