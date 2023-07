EN IMAGES - A Ajaccio, le giratoire de la Gravona fin prêt pour son ouverture

Une grande satisfaction pour le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui effectuait une visite de fin de chantier ce jeudi en fin de journée, quelques heures avant l’ouverture officielle du nouveau giratoire. « C’est un projet stratégique attendu par des dizaines milliers d’automobilistes qui prennent quotidiennement cette route », s’est-il félicité en affirmant : « Avec l’ouverture de cet aménagement stratégique on va normalement avoir une circulation beaucoup plus fluide ».



Condition sine qua non pour l’ouverture, deux portiques ont été mis en place au cours des derniers heures sur en amont des rampes d’accès au mini-tunnel afin d’affecter les voies vers les différentes directions et surtout de préciser que son accès est réservé aux véhicules inférieurs à 2m60. Un affichage obligatoire qui a pour but de dissuader les véhicules hors gabarit à s’engager sur ce passage, même si chaque été il n’est pas rare de voir des images pour le moins insolites de campings-cars imprudents encastrés dans les équipements bastiais similaires.