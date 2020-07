EN IMAGES - 14 juillet à Ajaccio : une cérémonie militaire reduite

La crise du COVID-19 aura décidément tout bouleversé, même les traditionnelles festivités du 14 juillet. À Ajaccio, pas de feu d’artifice, de défilé à pied ni motorisé, mais une cérémonie adaptée sur la place du Général de Gaulle, dans le respect des mesures « barrière ».



Au programme, revue des troupes composées notamment de la gendarmerie, de l’armée de terre, de la marine nationale et d’un détachement du Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, en présence des élus Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio, Jean-Jacques Ferrara, Député de Corse-du-Sud et Jean-Jacques Panunzi, Sénateur de Corse-du-Sud et des représentants de l’État Julie Benetti, Rectrice de Corse et Marie-Hélène Lecenne, Directrice de l’Agence Régionale de Santé.

Avec des effectifs revus à la baisse, comme l’explique le Préfet de Corse Franck Robine : « Il y a eu une réduction de ces effectifs pour prendre en compte le COVID-19, mais cela reste quand même une belle cérémonie nationale ».



Temps fort de la matinée, trois élèves du Fesch, Alexandra Sarrola, Tessa Vasquez et Raphaël Nicolai, encadrés par leur professeur d’histoire-géographie Jean-Baptiste Torre, ont lu la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. « Cela fait du bien de remémorer ce texte, surtout dans le contexte actuel » expliquent-ils.

Dans le public, quelques dizaines de curieux, notamment des touristes, comme Claudine et Lionel, venus de la Sarthe : « Nous sommes un peu déçus qu’il n’y ait pas eu de défilé mais ce sont les restrictions liées au COVID-19. Nous le comprenons d’autant plus que nous sommes soignants ».



Pour le Préfet Franck Robine, malgré les conditions, ce 14 juillet 2020 reste un évènement réussi : « C’est une cérémonie particulière mais qui a eu quand même de la tenue, car c’est la cérémonie nationale. Nous avons innové en faisant lire la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen par des jeunes et je crois que cela fait du bien que l’on restitue ces textes historiques qui n’ont pas pris une ride. C’est un moyen de se souvenir que l’on vit en République et en nation, que l’on a cette chance mais qu’il faut aussi se battre pour maintenir ces valeurs ».