"Du stade vers l'emploi" : recruteurs et candidats se rencontrent grâce au sport

Aller au stade pour trouver un job : la démarche, proposée par Pôle Emploi, en partenariat avec la la Ligue Corse de Basketball, la Fédération Française de Basketball et les collectivités locales consiste à faire rencontrer recruteurs et demandeurs d'emploi autour d'activités sportives.



L'idée de ce job-dating à l'aveugle c'est de de changer de cadre et de mêler recruteurs et demandeurs d'emploi dans des équipes prêtes à relever ensemble des défis sportifs. Au menu, des activités sportives douces à la place des CV : de quoi dépoussiérer le traditionnel entretien d'embauche pour échanger sur un pied d'égalité et faire ressortir des qualités qui ne sont pas forcement visibles lors d'un recrutement classique. "Le sport permet de sortir du schéma classique du recrutement. Il n’y a pas d’inégalité entre employeurs et recruteurs. La seule compétence retenue est la motivation, et de développer son savoir-être, c’est ce qui est le plus observé et qui est intéressant à voir dans une entreprise.", détaille le Pôle Emploi Corse qui ce 13 octobre au CSJC d'Ajaccio réunira une dizaine de recruteurs et des candidats demandeurs d’emploi pour la 1ère édition du « Stade Vers l’Emploi » avec le Basketball.