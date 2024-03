Du stade vers l'emploi : à Porto-Vecchio on recrute par le sport

L'événement a attiré pas moins de 80 candidats, qui se sont d'abord rassemblés autour d'un petit déjeuner convivial. La matinée s'est ensuite déroulée avec une série d'ateliers athlétiques, dirigés par des entraîneurs de la Fédération Française d'Athlétisme. Ces activités ont été soigneusement conçues pour mettre en valeur les qualités professionnelles et humaines des participants, mettant l'accent sur des compétences telles que l'adaptabilité et la communication. "Au-delà des performances sportives, ces ateliers ont mis en lumière des qualités essentielles pour le monde du travail", souligne un des participants.

Après l'effort, le réconfort ! Les participants ont partagé un déjeuner pris en commun, renforçant les liens tissés lors des activités du matin. L'après-midi a été consacrée à un job-dating, offrant aux candidats et aux recruteurs l'opportunité de se rencontrer dans un cadre plus formel, tout en capitalisant sur les relations humaines établies précédemment. "Cet événement est une véritable symbiose entre le sport et l'emploi", déclare Kevin Roustand, l'un des ambassadeurs engagés dans le domaine sportif.

Cynthia Marchetto conclut en insistant sur l'importance de cette journée : "Nous croyons fermement que le sport peut jouer un rôle crucial dans l'insertion professionnelle. En combinant les valeurs du sport avec la recherche d'emploi, nous offrons une approche dynamique et humaine pour faciliter la rencontre entre candidats et recruteurs."