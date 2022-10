Du stade vers l'emploi : à Ajaccio, un job dating en baskets

Ils sont une près de soixante en ce jeudi matin au CSJC. Tous portent un chasuble et jouent au basket dans les deux gymnases et en extérieur. Particularité de taille, certains sont demandeurs d’emplois et d’autres chefs d’entreprise mais personne ne se connaît. Ce n’est qu’au terme de la matinée que chacun pourra se dévoiler.



Favoriser l’insertion professionnelle par le biais du sport, une idée du Pôle Emploi de Corse en partenariat avec la Fédération Française de Basket. « Le but de cette manifestation consiste à permettre une rencontre entre des recruteurs qui recherchent du personnel et des demandeurs d’emploi, souligne Michel Castelli, directeur régional adjoint de Pôle Emploi Corse. Aujourd’hui, au vu du regard de l’évolution de la société, du regard sur l’emploi et des difficultés de recrutement, il s’agit d’offrir de nouvelles modalités de recrutement à travers un concept : « Du stade vers l’emploi » et toutes les valeurs que véhicule le sport. »



Durant toute la matinée, les équipes participent à cinq ateliers : remise en forme, tirs au panier, approche et technique, matchs à 3 contre 3, basket santé . Le tout sous la houlette d’Anthony Christophe, c hargé de développemen t pour la Ligue Sud , Occitanie et Corse, triple champion du monde en 3 contre 3 ! « La Fédération, commente-t-il, a mis en place des ateliers ouverts aux demandeurs d’ emploi , aux recruteurs et aux responsables du Pôle Emploi. Les ateliers durent vingt minutes et chaque participant doit y montrer ses compétences à travers les valeurs du sport. » explique Jean-Pierre Siutat , président de la FFB venu tout spécialement pour ce job -dating . « Trouver du travail au travers du sport et de ce qu’il promeut est quelque chose d ’extraordinaire d’autre s sports qui participent à ce concept et j’espère que partout en France, ce type d’ événement va se renouveler. »



Une nouvelle approche

Dans un coin , Sonia, demandeuse d’emploi, savoure cette nouvelle approche. « Je suis là pour participer à une nouvelle façon de recruter, explique-t-elle, je me suis dit que cela pouvait être sympa de mélanger le sport et la recherche d’un emploi. On sort du recrutement classique… »



Même, analyse, un peu plus loin, pour Sandrine, chef d’entreprise. « Je suis là pour du recrutement, analyse-t-elle, mais aussi pour rencontrer des profils divers que l’on n’aurait sûrement pas rencontrés dans nos entreprises. Aujourd’hui, ces gens-là viendront vers nous. Il est important de casser les codes. Il faut arrêter de mettre deux personnes autour d’une table et regarder un bout de papier avec un CV. Il faut apprendre à se connaître. J’ai trouvé des personnes très sympas dans mon équipe, on va garder le contact et l’on se verra sûrement ailleurs. »



Marraine de l’opération, Alexandra Feracci était présente aux côtés de différents ambassadeurs Sportifs de Corse : Paul-Antoine Lanfranchi , Juliette Lepage , Kevin Roustand et Mathieu Santoni , tous venus soutenir et encourager les différentes équipes.



Un repas a ponctué cette belle matinée où des liens ont été tissés grâce aux valeurs du sport.

Gageons que les qualités humaines, professionnelles et relationnelles de certains auront convaincu des chefs d’entreprises.