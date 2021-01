Drame de Valence : les agences Pôle Emploi fermées ce vendredi

A la suite de l’agression mortelle dont a été victime l’une des collaboratrices de Pôle emploi ce matin, les agences Pôle emploi seront fermées au public demain vendredi 29 janvier. Un soutien psychologique a d’ores et déjà été proposé aux agents. En solidarité avec la famille de la victime, ses proches et l’ensemble de ses collègues, une minute de silence sera respectée à midi dans tout l’établissement. Ce temps permettra aux équipes de Pôle emploi de se recueillir.

Les services de Pôle emploi restent accessibles à distance et les conseillers sont mobilisés pour accompagner les demandeurs d’emploi (par téléphone au 3949 et par email via leur espace personnel sur pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes contacts en agence », ou sur l’application mobile « Mon espace », rubrique « Mon conseiller ») et les entreprises (par téléphone au 3995 et par email) afin de répondre à leurs questions.