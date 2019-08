Drame à Chisà : Il plonge de 15 mètres et reste bloqué au fond de la cascade

Il était un peu plus de 17 heures quand l'alerte était donnée.

Le SIS de Haute-Corse mobilisait aussitôt une ambulance et un véhicule radio médicalisé de Ghisonacca, le groupe montagne et le groupe de recherche et d'interventions en milieu aquatique des sapeurs-pompiers, l'hélicoptère de la Sécurité civile et un chef de groupe.

Mais il était déjà trop tard pour la victime, coincée à 6 mètres de profondeur dans les eaux du Travo et les "Trois bassins", où de nombreuses personnes s'adonnent à des sauts de plusieurs dizaines de mètres de hauteur.





Dans le même temps la gendarmerie et les représentants de la mairie de Chisà se rendaient également sur les lieux du drame, où le malheureux plongeur, pour des raisons que l'on ignore,- on évoque des remous du Travo - s'est retrouvé coincé.

Le drame, horrible, s'est déroulé sous les yeux de l'épouse et des trois enfants de la victime qui, choqués comme bien l'on pense, ont été pris en charge par les services de secours. Les secouristes d'abord puis hébergée au gîte communal de Chisà.



La malheureuse victime, d'origine Suisse, a pu extraite du fond de l'eau vers 19 heures par les plongeurs du GRIMA 2 B.