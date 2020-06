Doyenne de Calenzana Charlotte Cunéo est décédée à l'âge de 104 ans

Figure emblématique de Calenzana, doyenne du village, Mlle Charlotte Cunéo s'est éteinte à l'âge de 104 ans, entourée de l'affection des siens.

Une nouvelle qui a profondément attristé l'ensemble de la population.

Ancienne enseignante et résistante, Charlotte était la mémoire vivante du siècle passé.

Le 30 octobre prochain elle devait fêter ses 105 ans.



Tout le monde se souvient de cette dame au tempérament bien trempé qui a beaucoup fait pour son village, notamment à la tête de l'association des "Amis de Sainte-Restitude". Femme très pieuse, Charlotte était toujours là pour aider son prochain.

Très attachée au patrimoine religieux de sa commune, elle n'hésitait pas à s'investir. Son engagement auprès du Chanoine Alberti dans la préservation du patrimoine était connu de tous. Nul n'a oublié qu'elle a été à l'origine de la découverte de la chapelle Sainte-Lucie et de bien d'autres chapelles.



Le 30 octobre 2016, à l'initiative de Pierre Guidoni, maire de la commune et de toute son équipe du CCAS une grande fête avait été organisée dans la salle polyvalente à l'issue de la messe célébrée par le chanoine Ange-Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne une réception pour fêter ses 100 ans. Un véritable événement local tant il était exceptionnel. A cette occasion, Pierre Guidoni lui avait remis la Médaille d'honneur de la ville. Un geste qu'elle avait accueilli avec une grande émotion. Après avoir chaleureusement remercié le premier magistrat, Charlotte avait eu ces mots magnifiques et plein d'amour : "

" Au cours de ma longue carrière bien évidemment j'ai fait beaucoup de choses, j'ai enseigné les maths mais pas seulement, je me suis toujours attachée avant tout à être pédagogue. J'ai quitté mon poste lorsque mes parents étaient malades et allaient s'en aller. Alors, pour accompagner d'abord mon père et après ma mère j'étais là. Ensuite, je suis restée avec Mariuccia" .

Non sans humour elle avait ajouté: "Je suis la première de la nouvelle génération à vouloir vivre à Calenzana".



Ses obsèques seront célébrées ce lundi 22 juin à 15 heures en l'église Saint-Blaise de Calenzana.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille à ses proches et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.