Double intervention en mer pour la SNSM de Propriano ce jeudi

Dans un délai rapide, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 7-012 ainsi que le véhicule léger SNS 920 ont été mobilisés pour secourir l'accidenté de baignade. Parallèlement, les SNS 235 et SNS 2032, Patrouilleurs de Surveillance et de Sauvetage basés à Sartène, ont été déployés pour l'incident lié au navire en avarie à Tizzano. La victime de l'accident de baignade a été évacuée vers le Centre Hospitalier de Sartène pour des soins, tandis que l'embarcation en difficulté a été ramenée en sécurité à Propriano vers 21h00.