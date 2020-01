Double cambriolage avec séquestration de personnes âgées à Propriano

"Nous avons appris que deux nouveaux cambriolages, dont un avec séquestration de personnes âgées, avaient eu lieu à Prupià dans la nuit de mercredi à jeudi.

Nous condamnons fermement ces actes honteux et intolérables et espérons que leurs auteurs seront retrouvés et punis.

Nous tenons à faire part à la famille Cesari et Monsieur et Madame Serra, notre soutien le plus total devant l'agression dont ils ont été victimes.

La violence, la crapulerie et la malveillance doivent cesser dans le Valincu. Il n’y a pas de place pour ces dérives dans la Corse que nous voulons construire."