Double Header du Roller Derby Club Bastiacciu ce dimanche à Bastia

« Nos copines les Pires Rat/es de Marseille accostent sur nos côtes ce dimanche avec leurs moussaillones les Pires Raton/es pour un double header entre nos équipes A et B » se réjouit Marie-Pierre Samani, la créatrice du Roller Derby Club Bastiaccu. « Ce sera l’occasion de voir le tout premier match de nos bébés châtaigne, les Plan B et notre équipe de championnat Les Rolling Castagne affronter les deux équipes du club marseillais : son équipe première, les Pires Rat/es et son équipe 2, les Pires Raton/es ».Comme chaque rentrée, le club recherche des sponsors afin de continuer à avancer et faire vivre l'association. « En effet, nous avons énormément de projets cette saison et avons besoin de sponsors. Nous avons un dossier de sponsoring à disposition. Il peut s'agir d'argent, mais aussi de partenariat divers ou de collaborations ».10h30 : Match équipes BLes Pires Raton/es de Marseille VS les Plan B de Bastia14h00 : match équipes ALes Rolling Castagne VS les Pires Rat/esEntrée est libreBuvette et restauration sur place.