Don du sang : les réserves corses dans le rouge

Personnel absent pour cause de maladie, confinements, faible mobilisation des donneurs, annulations des collectes en entreprise et à l’université. « Nous galérons depuis deux ans à cause de la Covid », peste Brigitte Peres. Avec l’éclaircie qui se profile au niveau sanitaire, la responsable de l’EFS espère un rebond des dons et le répète : « chaque poche compte ». Certaines plus que d’autres. Selon l’EFS, le sang de type O+ est celui qui manque le plus en Corse. Suivi de près par celui de type 0- dont l’état des réserves est critique.





En plus de la faiblesse des dons, le retour à la normale au niveau des opérations hospitalières pèse sur les réserves. Déprogrammées ces derniers mois en raison du plan blanc, les opérations non urgentes font leur retour. Et avec elle, forcément, un besoin croissant en poches de sang.