Divagation animale : Quand la presse étrangère s'intéresse aux vaches corses

L’île de Beauté compte environ 15 000 vaches errantes, particulièrement agitées après une année de confinement. Désormais, les touristes qui retournent sur les plages très prisées de l’île se disputent les coins de sable avec des hordes de bovins.”

Animals roaming the empty cities and countryside have been common during the pandemic, many taking advantage of a lack of humans. But in one idyllic tourist hotspot there are some Corsican cows who don’t want to relinquish the beach.



Ce qui est certain c'est que sur l'ile la divagation animale représente un problème aux multiples causes auquel les collectivités locales et de nombreux éleveurs essayent d'apporter des solutions. Plusieurs types de divagations existent mais pour l'instant la Corse reste en quête de solutions.

Le premier tabloïd à s'intéresser à la question des vaches errantes en Corse a été le New York Post que le 21 aout dernier signalait, avec ironie, le phénomène à ses lecteur : magazine économique américain , le problème de la divagation animale aurait été causé par la pandémie : "les animaux errant dans les villes et les campagnes vides ont été libre pendant la pandémie, profitant du manque d'humains.(...) - lit-on dans l'article - et maintenant les vaches corses, qui ne veulent pas renoncer à la plage, s'opposent à avoir des voisins humains.".Le plus ancien des quotidiens britanniques, The Times, s'est aussi intéressé au problème de la divagation animale en rappelant qu'en juillet 2021 , un homme a été envoyé à l’hôpital après avoir été encorné sur la plage du Lotu et que quelques jours après une femme de 70 ans a été transportée à l'hôpital après qu'une vache a causé une grosse blessure à la jambe à quelques centimètres de son artère fémorale, alors qu'elle faisait sa lessive.Plus pragmatique le mag The Cut , de New York, qui suggère aux Corses de laisser aux vaches une plage tout entière pour qu’elles s’y établissent.