Distribution de l'électricité en Corse : les syndicats craignent des coupures l'hiver prochain

Trouver un équilibre entre l’offre et la demande en électricité, c’est le jeu de funambule auquel sera confrontée la Corse durant cet hiver 2023. La saison hivernale risque d’être fortement marquée par la crise énergétique liée à l’embargo sur le gaz russe et la mise à l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires d’EDF à cause de problèmes techniques. Ce mardi 30 août, quelques jours après que le prix du gros a atteint la somme historique de plus de 1.000 euros le mégawattheure (MWh), l’alliance de syndicat CFE-CGC & UNSA Énergie a montré son inquiétude pour les habitants de l’ Ile-de-Beauté . Trois points interpellent les employés de ce secteur.



Vétusté du Vazzio



Tout d’abord, la fragilité du parc de production électrique de Corse lié à la vétusté de la centrale électrique du Vazzio et au fait que le Programme pluriannuel de l’énergie corse ( PPE ) n’ait pas été signé par l’ État , ce qui n’a pas permis l’installation d’une nouvelle centrale. « Cela fait 10 ans que sur ce point, l’ État renie ses engagements et arrêtés ministériels », s ’indign e , Philippe Grandju Président de l’alliance ainsi qu’élu au CSE d’EDF Corse qui poursuit : « Si on doit passer un hiver en misant sur cette centrale en mauvais état, cela va être très dur. On va en avoir la preuve sous nos yeux puisqu’il y a de grands risques de pannes et de coupures dans la région ajaccienne. »



Régulation du tarif EDF



S econde inquiétude des syndicat s , et non des moindres pour les usagers , la fin du tarif régulé d’EDF national dont bénéficie la Corse. « On a pu voir la multiplication par trois du prix du gaz, il s’agit d’une super inflation alors si le tarif réglementé est supprimé, nous allons assister à une catastrophe. En tant que syndicat de l’ énergie, nous défendrons ce tarif régulé », continue Philippe Grandju .



Dépendance à l’Italie



Même si la Corse qui produit la majorité de son électricité par les centrales hydrauliques et thermiques n’est pas reliée aux centrales nucléaires françaises et n’est donc p ar conséquent pas directement impacté e par le boycott du gaz russe lié à la guerre en Ukraine, le conflit international pourrait tout de même avoir des conséquences sur l’approvisionnement en électricité de l’île. En effet, l’ Ile-de-Beauté est connectée à l’Italie par deux liaisons par câbles, essentiellement sous-marins , reliés aux réseaux électriques de la Sardaigne. La première de la « Sacoi » atterrit dans la centrale de Lucciana pour être redistribuée sur le réseau de Haute-Corse. La seconde i nterconnexion Sarc o relie le réseau électrique sarde depuis Santa-Teresa au réseau corse au poste de Bonifacio. Le problème étant que l’Italie est dépendante du gaz russe. « Si l’Italie n’a plus assez de gaz alors elle ne retransmettra pas son électricité à la Corse . Dans le nord de l’île aussi, les coupures peuvent être possibles », assure le représentant syndical.



Concernant les mesures pour éviter la hausse du prix du gaz et de l’électricité, ce vendredi 2 septembre, Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense énergétique.



​ EDF Corse n’a pas répondu à nos sollicitations.