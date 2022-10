Discussions avec Paris : L’appel du PNC à une « parole politique forte » de l’Etat et à un front commun des Nationalistes

U Partitu di a Nazione Corsa révèle, dans un communiqué, qu’il a réuni, lundi soir, à Corti, ses militants, les membres de son exécutif et ses élus. Un Cunsigliu Naziunali pour échanger sur la situation politique et le devenir des discussions avec l’État, après le refus de la libération conditionnelle de Pierre Alessandri. Le parti autonomiste estime que le signal renvoyé par l’Etat est négatif : « Le refus d’octroyer un régime de semi-liberté à Petru Alessandri, alors que ce dernier a déjà purgé 22 années de prison et aurait dû être libéré depuis longtemps déjà, est pour nous scandaleux. Le signal renvoyé est, selon nos militants, aux antipodes de ceux permettant de construire une solution politique. Nul ne peut imaginer en effet une issue au problème Corse sans que soit traitée et définitivement réglée la question des prisonniers politiques ». Il rappelle que « dans l’Histoire, et en tous lieux, l’ensemble des conflits a pu trouver une issue dès lors que ce sujet était dûment intégré aux processus engagés. D’autant qu’ici, la simple application du droit, sans amnistie, ni grâce, pour Petru Alessandri autant qu’Alanu Ferrandi permettrait de résoudre pacifiquement les choses. Cette attitude est donc incompréhensible et en parfaite contradiction avec l’esprit des discussions entre la Corse et Paris ».



L’appel au Chef de l’Etat

Face à cette évolution qu’il qualifie de « particulièrement négative », le PNC en appelle « solennellement, bien qu’au fait du contexte international et des innombrables enjeux, à une parole politique forte. Celle-ci pourrait relever, à ce stade, du Président de la République, dont il fut dit publiquement qu’il interviendrait au cours des discussions ». S’il ne tranche pas, pour l’heure, sur « le choix de quitter ou non les discussions engagées », il considère que ces discussions, « essentiellement techniques, ont clairement vocation à devenir un processus politique. A l’inverse, sans résultats ni perspectives, elles ne sauraient perdurer utilement. La reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux, ne peuvent pour nous constituer une ligne rouge. Mais, bien au contraire, la pierre angulaire d’une solution politique ». Ce n’est qu’à « ces strictes conditions » que le PNC « s’engagera résolument, comme il l’a toujours fait, dans l’intérêt de la Corse, de son peuple et d’une paix durable ».



Une stratégie commune

Le PNC poursuit son communiqué in lingu nustrale en martelant le droit du peuple corse à l’autodétermination : « Ind’u filu storicu di u PNC, chì hà sempri difesu u drittu a l’autodeterminazioni di u populu Corsu ind’u quadru di un’Auropa di i nazioni senza statu, ramintemi chi u liveddu d’esigenza sarà a u minimu quessu ». Et en appelant le mouvement national à faire front commun dans sa stratégie de riposte envers l’Etat : « Ramintemi dinò chì i divisioni trà naziunalisti sò sempri accaduti quandu ci erani i discussioni cù u Statu. Hè par quissa chì par no, i naziunalisti devini ritruvà si da cuntrastà trà eddi pà prupona una strategia di risposta pulitica, pupulari è unitaria. Tandu, par no, u prucessu puliticu ùn si farà chì quandu i nostri rivindicazioni sarani intesi : ghjustizia è verità pà Yvan, libarazioni di i prigiuneri pulitichi, ricunniscenza di i nostri dritti fundamintali ».