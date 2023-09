Discours d’Emmanuel Macron à Ajaccio : des élus globalement satisfaits mais prudents

Jean-Christophe Angelini, président du groupe Avanzemu à l’Assemblée de Corse, s'est dit de son côté « satisfait et prudent ». « Satisfait parce qu'entendre évoqués le devenir d'une communauté singulière, l'inscription de notre île dans la Constitution, entendre évoqués des moyens de puissance pour la langue et la terre, ce sont quand même des motifs d'intérêt et de satisfaction assez puissants et en même temps prudent, parce qu'on sait tous que cela ne suffira pas à ce stade à garantir la sortie politique et qu'on a encore besoin de beaucoup travailler au cours des prochains mois », a-t-il expliqué. « Bien sûr que nous aurions préféré que l'on évoque le peuple Corse, comme d'autres Présidents de la République l'avaient fait avant Emmanuel Macron. Ce que je veux retenir, c'est une tonalité qui est à l'ouverture, à l'évolution et qui, me semble-t-il, met très clairement en perspective la reconnaissance, comme nous l'avons demandé, d'une communauté, d'une langue, d'une terre et en même temps une inscription dans la Constitution pour sanctuariser ces éléments et construire une solution politique. Ce sont là les premiers éléments d'une analyse qui, je le crois, sont assez prometteurs », a-t-il souligné en posant encore : « Nous verrons d'ici quelques mois si ce qui est à l'œuvre aujourd'hui est historique ou pas. On ne peut pas le décréter, on ne peut pas le proclamer. Il faut le construire. Et les six mois nécessaires qui n'étaient pas prévus, mais qui ont été annoncés aujourd'hui, vont peut- être nous donner l'occasion, effectivement, d'écrire une nouvelle page d'Histoire. Je continue d'y croire ».