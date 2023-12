Didier Leoncini dévoile la recette de sa bûche de Noël chantilly- fraises

Pour les lecteurs de CNI, Didier Leoncini s’est prêté de bonne grâce, en direct, à la confection d’une bûche Fraisier pour six à huit personnes, dont voici, étape par étape, la recette. Comptez environ 1h15 pour la réaliser :





Ingrédients

3 œufs

100 grammes de sucre (pour le biscuit)

50 grammes de sucre pour la chantilly

100 grammes de farine tamisée

200 grammes de fraises

1 demi-litre de crème 35% de matière grasse

Sirop d’imbibage : 100 grammes d’eau-130 grammes de sucre - Rajouter 20% de purée de fraises



​On commence par réaliser le biscuit





Casser les œufs et séparer les jaunes des blancs

Faire monter les blancs avec les 100 grammes de sucre que l’on saupoudre au fur et à mesure en trois ou quatre fois. Utiliser un batteur électrique.



Une fois les blancs bien montés, rajouter les jaunes et arrêter aussitôt le batteur

Rajouter les 100 grammes de farine et mélanger avec une maryse, pas trop longtemps pour que la masse ne retombe pas. Bien lisser pour éviter les grumeaux.