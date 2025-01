Devota, la BD retraçant le périple de la sainte de la Corse à Monaco, rencontre un beau succès

Depuis sa publication aux Éditions du Rocher, la bande dessinée Devota continue de séduire un large public. Sur 54 pages, elle retrace l’histoire de Sainte Dévote, jeune martyre corse devenue la sainte patronne de Monaco. Préfacée par le prince Albert II et Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, l’œuvre a déjà dépassé les 25 000 ventes, tout en s’inscrivant dans une démarche solidaire.



Conçue par Roger Rossi, avec le soutien de Guy Boscagli, Sylvana Santino Rossi et Stéphan Maggi, la bande dessinée a également permis de verser 13 000 euros à la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Monaco, au profit des plus démunis. En parallèle, 17 000 exemplaires ont été distribués gratuitement pour faire connaître Sainte Dévote.



Ce n’est pas la première fois que la martyre inspire des initiatives culturelles. En 2007, Roger Rossi et Stéphan Maggi avaient produit un documentaire, distribué en DVD à 55 000 exemplaires, accompagné d’un site internet multilingue.



Une mise en lumière pour l'année jubilaire 2025

En 2025, la bande dessinée sera mise en avant à Rome à l’occasion de l’année jubilaire, placée sous le thème « Pèlerins d’espérance ». Sous l’impulsion de Philippe Orengo, ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, des expositions se tiendront dans des lieux emblématiques comme Saint-Louis des Français et l’Institut français. Ces événements viseront à partager l’histoire et les valeurs de Sainte Dévote avec les millions de pèlerins attendus dans la capitale italienne.



Sobriété et transmission culturelle font de Devota un support qui dépasse les frontières, unissant Corse et Monaco autour d’un héritage commun.





Savoir +

Bande dessinée Devota (15,90 €) disponible en librairie et sur www.devota.net.

DVD Sainte Dévote accessible sur www.saintedevotemonaco.com.