Devoir de mémoire : plus de 120 élèves récompensés en Haute-Corse

Valoriser la mémoire, sensibiliser les jeunes à la réalité de la guerre, leur donner les clés pour rejeter l'inacceptable... Voilà l'objectif poursuivi depuis plusieurs années par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, en partenariat avec l'Académie de Corse, à travers la mise en place de plusieurs actions abordant l'histoire contemporaine.



Ainsi ce mardi 30 mai, 120 élèves de Haute-Corse, ayant participé à l'un des trois concours de mémoire - "Les petits artistes de la mémoire", le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) et le concours de bande dessinée "Bulles de mémoire" - ont été récompensés pour leur travail lors d'une cérémonie organisée à la salle de fête de Borgo. Le prix individuel départemental du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été décerné à Gabriel Alberti élève de 3e du collège de Montesoro à Bastia.

En ce qui concerne le concours "Bulles de la Mémoire", où les élèves devaient raconter, à travers une bande dessinée, l'engagement de la France dans les conflits du 20e siècle, le prix régional va à trois élèves de 3e du collège de Biguglia, Noah Delporte, Marc-Antoine Calloni d'stria et Mazen Sediri pour leur travail "Guernica, Memorire de L'Humanité"réalisé avec leur enseignante, mme Valérie Leca.



Le concours "Les petits artistes de la mémoire" a primé les classes CE2, CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Sisco s'est vue décerner le premier prix régional, ainsi que le premier prix départemental, pour leur carnet artistique consacré à Sebastien Nonza.

Enfin, une jeunes lycéenne du Giocande di Casabianca di Bastia a été primé pour avoir relayés l'affiche promotionnelle pour les 80 ans de la libération de la Corse.



Passeurs de mémoire

Coïncidant avec les 80 ans de la libération de l'île, les travaux réalisés par les élèves cette année ont revêtu une dimension encore plus significative. "Dans ce cadre, de nombreuses productions les jeunes ont exploré le thème de la libération, allant des reproductions de lettres de soldats aux bandes dessinées" explique Marguerite Pellegi-Mondolloni, responsable départementale de l'ONAC-VG, qui souligne l'intérêt renouvelé des jeunes générations pour le devoir de mémoire "On constate que les élèves ont vraiment apprécié travailler sur le thème des 80 ans de la libération de la Corse, cela les motive, et ces concours sont avant tout une façon ludique d'aborder l'Histoire. Les étudiants du secondaire sont véritablement investis dans ces projets, particulièrement en Corse, où les hommes ont été fortement mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Traditionnellement, l'île compte de nombreux appelés et militaires. Presque chaque famille a un grand-père, un arrière-grand-père qui a participé à l'un de ces conflits, donc les enfants sont curieux de cette histoire, de cette mémoire collective. Les jeunes générations sont les futurs passeurs de mémoire. Nous sommes à une époque où les témoins directs de ces événements disparaissent, ce qui signifie que bientôt ils ne seront plus là pour raconter leur histoire. C'est pourquoi l'une de nos missions essentielles à l'ONAC-VG est de transmettre cette mémoire aux jeunes générations afin qu'elles puissent à leur tour la transmettre, et surtout leur donner les moyens de construire leur propre conscience et de devenir de bons citoyens".