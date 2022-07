Devoir de mémoire : 122 élèves de Haute-Corse récompensés

Transmettre un devoir de mémoire, sensibiliser les scolaires à la guerre, donner les clés pour refuser l’inacceptable… tel est l’objectif poursuivi, depuis plusieurs années par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l’Académie de Corse grâce à la mise en place de concours sur la tragique histoire contemporaine.



Ce mardi 5 juillet, 122 élèves de Haute-Corse qui avaient participé à l’un des 3 concours de la mémoire soit « Les petits artistes de la mémoire », le Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) et le concours de la Bande Dessinée « Bulles de mémoire », ont été récompensées pour leur travail dans les salons de la préfecture de Haute-Corse à Bastia.



Le prix individuel départemental du concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) a été remporté par une élève du collège de Saint Joseph à Bastia, Chloé Vincenti. Le second par Krystal-Rose Gaillard qui a pu découvrir sa récompense ce mardi, des livres sur la résistance ainsi qu’un bon d’achat en librairie et trois jours à la visite d’un camp de concentration. Le troisième prix a été décerné a Paoline Vincensini du collège de Biguglia.



Concernant « Les Bulles de la Mémoire » où les élèves devaient à travers une bande dessinée raconter l’engagement français dans les conflits du 20ème siècle sur le thème de « la jeunesse face à la guerre », 6 classes de collège soit 39 élèves ont présenté des récits en Haute-Corse ainsi que 52 lycéens répartis sur 4 devoirs.



Enfin, lors du concours « Les petits artistes de la mémoire », la classe de CM1-CM2 du village de Vescovato a reçu le premier prix départemental et le second académique pour leur carnet artistique sur le poilu « Paulinu Michelangi ».