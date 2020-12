Deuxième étape du déconfinement : c'est pour ce 15 décembre

La deuxième étape du déconfinement arrive ce 15 décembre 2020. Cette étape, tout d’abord évoquée par Emmanuel Macron lors de son discours du 24 novembre, n’est au final pas aussi souple qu’annoncée.

En effet, la levée du confinement et la réouverture de certains secteurs d’activité étaient conditionnés à une baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour, et au désengorgement des services de réanimation.

Ce n'est pas le cas.

Avec plus de 11 000 cas positifs au cours des dernières heures , les objectifs n’ayant pas été atteints, cette deuxième étape du déconfinement est, au final, beaucoup plus sévère qu’initialement prévu. Le Premier ministre en a précisé les contours la semaine dernière.

Petit rappel de ce qui nous attend





Le confinement étant levé, il sera désormais possible de se déplacer en journée sans attestation.

Les déplacements inter départements, qui n’étaient pas autorisés, deviennent ainsi possible.

Cependant, un couvre-feu est instauré, entre 20 heures et 6 heures. Durant ce laps de temps il sera impossible de se déplacer, à moins d’être muni d’une attestation spéciale. Cette attestation est disponible sur l’application TousAntiCovid ou bien sur le site du ministère de l’Intérieur.



Mais il y aura des exceptions.

Les motifs professionnels

Des raisons familiales impérieuses

Des motifs médicaux

Une situation de handicap

Des motifs d’intérêts généraux

Des sorties pour animaux de compagnie





Néanmoins le couvre-feu sera levé pour la soirée du 24 décembre : il sera possible de se déplacer ce soir-là sans avoir à remplir d’attestation. Cela ne sera cependant pas le cas pour la soirée du 31





Les établissements culturels, comme les musées, les théâtres et les salles de cinéma, mais également les lieux recevant du public, tels que les salles de sport, les cirques, les parcs zoologiques, les salles de jeux et casinos contrairement à ce qui avait un temps été envisagé resteront fermés.

Il faudra attendre encore au minimum 3 semaines, soit le 7 janvier, pour une réévaluation de la situation. Leur ouverture pourra être envisagée à ce moment-là. Les bars et restaurants restent également fermés, et ce au moins jusqu’au 20 janvier.



Le sport en salle sera cependant autorisé pour les mineurs, dans le respect des horaires du couvre-feu, et dans le respect des consignes sanitaires. Les remontées mécaniques dans les stations de ski resteront bien fermées.



Les lieux de culte seront ouverts, mais la jauge de fréquentation ne sera pas revue à la hausse, a également annoncé Jean Castex. Selon un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 2 décembre, la limite n’est plus fixée à 30 personnes : il faudra laisser deux sièges libres entre chaque personne ou entité familiale, ainsi qu’une rangée occupée sur deux.