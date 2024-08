Deux personnes secourues en mer dans le Valinco et le Sartenais

Une chute d'un rocher à Cala di Tivella

Le premier accident s'est produit vers 12h30 sur la Cala di Tivella, commune de Sartène. Un jeune homme a fait une mauvaise chute depuis un rocher. Rapidement pris en charge par les sauveteurs du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène (SNS 731), la victime a été stabilisée et transportée au port de Tizzano, où elle a été confiée à une équipe de secours d’un VSAV pour une évacuation vers le Centre Hospitalier de Sartène.





Un plaisancier blessé par une hélice

Plus tard dans l’après-midi, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco (SNS 7-012) a été mobilisé pour assister une personne blessée à la main par une petite hélice à bord d’un bateau. Des soins ont été administrés sur place sans nécessiter d'évacuation, conformément aux instructions du Centre de Consultation Médicale Maritime. Ces deux interventions illustrent le rôle crucial des Sauveteurs en Mer du SNSM et du CROSS Med Corse dans la gestion des secours maritimes, garantissant une réponse rapide et efficace aux urgences en mer.