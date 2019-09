Deux incendies importants à Erbajolu et Sant'Andréa di Bozziu

Le premier incendie s'est déclaré à 12h45 sur la commune d'Erbajolu.

Les flammes ont rapidement progressé sur le flanc gauche, le feu devenant assez virulent en direction de la ligne de crête, tout comme sur le flanc droit.

26 pompiers étaient mobilisés au sol avec d'importants moyens et un hélicoptère bombardier d'eau ainsi que deux Canadair. Un PC était installé sur place. Des forestiers-sapeurs étaient encore mobilisés sur le foyer.

Des renforts ont été demandés à Antisanti et Ghisoni.

La surface parcourue dépassait les 6 hectares.

A 13h45, à San'Andria di Bozziu un second incendie a mobilisé 25 personnes. 4 hectares ont été parcourus par les flammes dont la progression a nécessité la fermeture de al route départementale 315 4

La aussi un Canadair a effectué 4 largages, l'hélicoptère bombardier d'eau a également été utilisé.



Comme à Erbajolu le feu était toujours actif en milieu d'après-midi.



Deux autres départs de feux étaient signalés à Solaro (écobuage) et Vescovato en bordure de voie rapide.