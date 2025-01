Deux feux de végétation mobilisent les pompiers en Haute-Corse

Ce dimanche après-midi, deux feux de végétation ont nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers en Haute-Corse. Le premier incendie s’est déclaré vers 15h00 sur la commune de Venzolasca, au lieu-dit Mucchiatana, près du littoral et de la forêt de genévrier. Le sinistre a parcouru un hectare avant d’être maîtrisé par les pompiers de Lucciana, mobilisés avec trois engins incendie et un véhicule de commandement.



Peu de temps après, à 15h45, un second feu de maquis a éclaté sur la commune de Pancheraccia, au niveau de la RT 50. L’incendie a détruit 3000 m² de végétation. Les pompiers d’Aléria et de Ghisonaccia ont été engagés sur place pour circonscrire les flammes.