Deux concerts, 2 titres inédits, un nouvel album : une rentrée riche en nouveautés pour Felì

Chanteur aux tonalités sensibles, avec une voix claire et envoûtante et une présence sur scène qui à la fois sait émouvoir et entraîner le public dans son monde où chacun trouve un morceau de sa propre histoire, F elì nous offre des de belles découvertes pour cette rentrée.



Deux nouveaux titres

' Una sera in paese ' est le titre du d ernier single de Fel ì qui sort ce 12 septembre et qu'on pourra écouter sur toutes les plateformes de streaming musical. Le texte écrit par Patrick Croce est une promenade à travers un village. La mélodie singulière est une composition de Stefanu Travaglini.

T rompette, guitare basse, batterie et guitare accompagnent la sérénité des paroles, avec ce titre le temps s emble suspendu e t l' ora pare dolce.

E nregistré et mixé dans les studios de Scol a in Festa par T. Fricara , ce single dont les arrangements, la réalisation ainsi que la guitare basse sont l' œuvre du talentueux musiciens Nicolas Zimako. Jimmy Ronchi , J. P Fanfant , Elena Moncho-Danelian , Renaud Gensane , Vanessa Cahuzac , Pascale Girard, Pirro Barrios viennent parfaire la mélodie.



Mais la créativité insatiable de l'artiste ne s'arrête pas là, ainsi début novembre, un autre single paraîtra, ' Amparate mi à cant a ' é crit et compos é par Félì lui -même qui annoncera la sortie d'un nouvel album, dont la sortie est prévue le 5 décembre.



Des concerts avec des titres d'hier et d'aujourd'hui



Les 7 et 8 octobre, F elì ser a sur la scène de l'espace Charles Rocchi pour deux spectacles. Ces concerts sont un véritable cadeau au public, car c 'es t lui qui a choisi les titres que Felì va chanter. En effet, en juin dernier, le chanteur qui préparait son spectacle prévu à l'automne a laissé le public choisir , via les réseaux sociaux, les titres qu'il interprétera sur scène. Ces 2 concerts donneront lieu à un enregistrement live qui sera l'objet du nouvel album de l'artiste, dont la sortie est prévue le 5 décembre. "Pour les concert s j'ai respecté à la lettre les choix du public. Si je n'ai pas été surpris par le choix de certains titres comme Golu o u Quan d è tù balli tù et d'autres encore, en revanche j'ai été surpris par d'autres choix dont certains remontent au début de ma carrière" précise F elì. Sur scène, 10 musiciens et choristes accompagneront le chanteur pour l'interprétation des titres issus du début de sa carrière et ceux d'aujourd'hui.





Une longue carrière

Une carrière solo qui a débuté en 1989, après u n passag e dans les groupes insulaires A Filetta et I Surghjenti , Felì croise le chemin de celui qui sera son mentor Ghjuvanteramu Rocchi pour les quelque 32 années qui vont suivre. De cette rencontre naîtront 150 chansons dont la grande majorité a marqué le répertoire insulaire. 13 albums réalisés dont 3 écrits pour les enfants destinés au grand public, et qui sont aussi un support pédagogique important à disposition des enseignants. L e poète e t le chanteur une histoire "qui continue d'exister grâce à tout ce qu'il m'a donné et appris" comme le précise Felì '